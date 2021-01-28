Elif'e çarpan sürücü yakalandı; otomobilin camında genç kızın saç telleri bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elif'e çarpan sürücü yakalandı; otomobilin camında genç kızın saç telleri bulundu

28.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:03
Elif'e çarpan sürücü yakalandı; otomobilin camında genç kızın saç telleri bulundu

ŞANLIURFA'da, üniversiteye hazırlanan Elif Bereket'e (18) çarpıp ölümüne neden otomobilin sürücüsü Ali Badıllı yakalandı.

ŞANLIURFA'da, üniversiteye hazırlanan Elif Bereket'e (18) çarpıp ölümüne neden otomobilin sürücüsü Ali Badıllı yakalandı. Üzeri battaniye ile örtülmüş, boş arazide bulunan otomobilin camında ise Elif Bereket'in kopan saç tellerinin olduğu belirtildi. 

Kaza, önceki akşam Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Elif Bereket ile kardeşi Yaşar Bereket, dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise, kıl payı kurtuldu. Yaralanan Elif Bereket, hastanede yaşamını yitirdi. 

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Görüntülerden otomobilin plakasını tespit eden ekipler, geçiş güzergahı üzerinde de çalışma yaptı. 34 JV 0990 plakalı otomobil, boş bir arazide üzeri battaniyeyle örtülü vaziyette bulundu. Kaza sırasında otomobilin parçalanan camında ise Elif Bereket'in kopan saç tellerinin olduğu belirtildi. Otomobile el koyan polis, sürücü Ali Badıllı'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Ali Badıllı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 


Elif'e çarpan sürücü yakalandı; otomobilin camında genç kızın saç telleri bulundu
Elif'e çarpan sürücü yakalandı; otomobilin camında genç kızın saç telleri bulundu
Elif'e çarpan sürücü yakalandı; otomobilin camında genç kızın saç telleri bulundu
Elif'e çarpan sürücü yakalandı; otomobilin camında genç kızın saç telleri bulundu
Elif'e çarpan sürücü yakalandı; otomobilin camında genç kızın saç telleri bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Hulusi Akar Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Mesut Özil Okan Buruk Ersun Yanal Caner Erkin
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elif'e çarpan sürücü yakalandı; otomobilin camında genç kızın saç telleri bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 13:22:22. #1.16#
title