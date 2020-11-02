Elfin Tataroğlu kimdir, kaç yaşında? Elfin Tataroğlu'nun eşi kimdir? Elfin Tataroğlu kitapları nelerdir?
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Elfin Tataroğlu kimdir, kaç yaşında? Elfin Tataroğlu'nun eşi kimdir? Elfin Tataroğlu kitapları nelerdir?

02.11.2020 18:23 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:27
Elfin Tataroğlu kimdir, kaç yaşında? Elfin Tataroğlu'nun eşi kimdir? Elfin Tataroğlu kitapları nelerdir?

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Elfin Tataroğlu kimdir? Elfin Tataroğlu'nun mesleği nedir? Elfin Tataroğlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Televizyon ekranlarına konuk olan isimlerden biri olan Elfin Tataroğlu kimdir? Elfin Tataroğlu'nun kitapları nelerdir?

ELFİN TATAROĞLU KİMDİR?

1978 yılında İzmir'de doğdu.

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra 2001 yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü bitirdi.

Accademia Italiana Floransa'da tasarım ve dil eğitimi aldı. Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon doktorası yapmaktadır.

Örgüt kültürü, liderlik ve elektronik öğrenme konularında akademik çalışmaları yer almaktadır.

İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca, orta düzeyde İtalyanca ve İspanyolca biliyor.

Elfin Tataroğlu kimdir, kaç yaşında? Elfin Tataroğlu'nun eşi kimdir? Elfin Tataroğlu kitapları nelerdir?

2010-2012 Yılları arasında CHP Kadın Kolları MYK Üyeliği yapmıştır.

İzmir 2. Bölge 24. Dönem Milletvekili Adayı, 34. Kurultay Divan Yazman Üyesi, Konak İlçe'den İl Kongre Delegesi ve İzmir Kurultay Delegesi seçilmiştir.

CHP 18.Olağanüstü Kurultayı'nda BYKP'den Parti Meclisi Üyesi seçilmiştir. Doktora düzeyinde akademik araştırmalar yapmakta ve siyasi makaleleri gazetelerde yayınlanmaya devam etmektedir.

Halen Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı programında öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Üniversitede öğretim görevlisi olarak İşletme Yönetimi, Stratejik Yönetim, Liderlik ve Yönetim Becerileri, Kurumsal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi dersleri vermektedir.

Güncel yazıları çeşitli yerel gazeteler, dergiler ve internet haber sitelerinde yayınlanmaktadır. Yönetim danışmanıdır.

Evli ve bir çocuk annesidir.

Bahriye-Aydınlanma Yolunda Bir Ömür adlı kitabın yazarıdır.

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