Elektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdü
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Elektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdü

24.09.2020 20:24 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:30
Elektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki ay önce üniversite öğrencisi Tuğçe Ç.'yi (21) taciz ve tehdit ettiği iddiası ile tutuklanan Nurettin Ş. (46) iki gün önce elektronik kelepçe kullanma ve Tuğçe Ç.'ye 200 metreden fazla yaklaşmama şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki ay önce üniversite öğrencisi Tuğçe Ç.'yi (21) taciz ve tehdit ettiği iddiası ile tutuklanan Nurettin Ş. (46) iki gün önce elektronik kelepçe kullanma ve Tuğçe Ç.'ye 200 metreden fazla yaklaşmama şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Nurettin Ş.'nin serbest bırakıldıktan sonra yeni açtığı sosyal medya hesabından hakaret ve tacize devam ettiği ileri sürüldü. 

Bodrum'da oturan Tuğçe Ç., sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır Nurettin Ş. tarafından taciz edildiğini, ölüm korkusu ile sokağa çıkamadığını belirterek, şikayette bulundu. Gözaltına alınan N.Ş., tutuklandı.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTINurettin Ş. hakında açılan dava, Bodrum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İkinci celsesi görülen duruşmada tutuklu sanık Nurettin Ş. hazır bulundu. Mahkeme heyeti 'sanığın üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimali, tutukluluk süresi, delillerin toplanmış olması ve adli kontrol hükümleri dikkate alınarak Nurettin Ş.'nin tahliyesine karar verdi. Elektronik kelepçe tedbiri altına alınarak tahliye edilen Nurettin Ş.'nin, Tuğçe Ç.'ye 200 metreden fazla yaklaşmaması kararı da alındı. SERBEST KALDI, TACİZİ BIRAKMADI 

Nurettin Ş.'nin, Tuğçe Ç.'nin babası Yaşar Ç.'nin adını kullanarak açtığı yeni sosyal medya hesabından yeniden hakaretlerde bulunduğu ve taciz mesajlarına devam ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Tuğçe Ç. de bir kez daha polise giderek şikayetçi oldu.


Elektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdü
Elektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdü
Elektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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