Elektronik atıklar bu kumbaralarda hayat bulacak
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Elektronik atıklar bu kumbaralarda hayat bulacak

Elektronik atıklar bu kumbaralarda hayat bulacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Ürettiği çevreye duyarlı projeler ile dikkat çeken Gaziemir Belediyesi gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakabilmek için anlamlı bir protokole imza attı.

Her geçen gün büyüyen bir sorun haline dönüşen elektronik atıklarının toplanarak ekonomiye kazandırılması için harekete geçen Gaziemir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında lisanslı bir geri dönüşüm firmasıyla anlaştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamayla, kullanım ömrünü tamamlamış olan elektrikli ve elektronik atıkların çevreye zararlarının ortadan kaldırılması, ayrıştırılarak, yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve çevrenin temizliği bizler için oldukça önemli. Atık elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ve taşınması sözleşmesini imzalayarak bir yandan çevre kirliliğinin önüne geçmeyi, diğer taraftan da ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Elektronik atıklar neden dönüştürülmeli?

Geri dönüşüm tesisinde işlenmek yerine kırılarak çöpe ve toprağa gömülen atıkların içerisindeki kurşun toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden oluyor. Çöp sahalarındaki kurşunun yüzde 40'ı elektronik atıklardan kaynaklanıyor. Bu ağır metaller, yağmurlarla yer altı sularına karışıp su kaynaklarını kirletiyor, insanların sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlara neden oluyor.

Bilinçsiz bir şekilde yok edilmeye çalışılan elektronik atıklarda bulunan krom, lityum ve hidrokarbonlar gibi birçok kanserojen maddenin zehirli gazı atmosfere yayılarak hem çevreye hem de dünyaya zarar veriyor. Elektronik atıkların geri dönüşüm endüstrisine kazandırılmasıyla enerji tasarrufu sağlanıyor, emisyon salınımı ve fosil yakıtların kullanımı azaltılıyor. Ekonomiye değer katan geri dönüşümün yeni bir endüstriye/sektöre dönüşmesiyle beraber iş gücü ve istihdam olanakları ortaya çıkıyor.

Elektronik atığı olanlar ne yapmalı?

Yurttaşların evlerinde ve işyerlerindeki elektronik atıkları,daha yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre ilkeleri doğrultusunda evsel çöplerden ayrı toplanması gerekiyor. Ellerinde elektronik atığı olan vatandaşlar, Gaziemir genelinde belirli noktalara yerleştirilen elektronik atık kutularına bırakabilirler.

Kaynak: Bültenler

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