Elektrikli ve Hibrit Taşıt Teknolojileri Seminerleri başlıyor

BURSA (Habermetre) - Yaklaşık 1, 5 yıl önce Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü öncülüğünde kurulan Otomotiv Çalışma Grubu, mühendislik fakültesi öğrencilerini geleceğin teknolojileri ile tanıştırmak amacıyla 'Elektrikli ve Hibrit Taşıt Teknolojileri Seminerleri' düzenliyor. 17-29 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek programa sektörün önde gelen temsilcileri konuk olacak.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz öncülüğünde ve Mühendislik Fakültesi'nin girişimleriyle 2020 yılı Haziran ayında faaliyete başlayan Otomotiv Çalışma Grubu, konuyla doğrudan ilgili çeşitli akademik birimlerden gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş akademisyenlerden oluşuyor. Farklı projeler üzerine çalışma yürüten grup, öğrencilerin de güncel gelişmeleri takip edebilmesi ve fikirlerinin oluşması amacıyla online bir seminer programı başlatıyor.

SEKTÖR TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINACAK

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Otomotiv Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, otomotiv endüstrisinin; dijitalleşme, otonom sürüş, yeni malzemeler, yeni üretim ve birleştirme teknolojileri, batarya sistemleri ve alternatif enerjilerle çalışan yeni araç teknolojileri konularında büyük bir dönüşüm yaşadığını vurguladı. Otomotiv Çalışma Grubu olarak düzenledikleri tüm faaliyetlerin temeline eğitim, araştırma ve toplumsal katkı dinamiklerini aldıklarını söyleyen Dekan Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu; "Çalışma Grubumuz, faaliyetlerini tam da bu temel ilkeler doğrultusunda yürütmeye devam ediyor. Otomotiv sektörünün yakın zamanda uğradığı büyük dönüşüme öğrencilerimizi hazırlamak, alana özel gelişmelerine katkıda bulunmak üzere, sektör profesyonellerinin de katkılarıyla bir seminer/sertifika programı hazırladık. Bu alana ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz ve genç akademisyenlerimiz için kıymetli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

REKTÖR'DEN ÖZEL DAVET

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise seminerler dizisinin içerik olarak elektrikli ve hibrit araçlar konusunda gelişen teknolojilerin, endüstriyel beklentilerin ve yenilikçi yaklaşımların ele alınacağı çok özel bir program olacağına işaret etti. Üniversite olarak otomotiv alanında gereksinim duyulan araştırmacı ve yenilikçi mühendislerin yetiştirilmesi hedefiyle projeler üretmeye devam ettiklerinin altını çizen Rektör Kılavuz; "Bursa'nın ve Üniversitemizin bu alanda var olan güçlü ekosisteminden besleniyoruz. Programa katkı veren, başta sektör paydaşlarımıza ve öğretim üyelerimize teşekkür ediyor, alana ilgi duyan öğrencilerimizi etkinlikleri takip etmeye davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

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