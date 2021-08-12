Elektrikli scooterlara yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrikli scooterlara yoğun ilgi

Elektrikli scooterlara yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde son günlerde artış gösteren elektrikli scooterlar Eskişehir'de yoğun ilgi gördü.

Türkiye genelinde son günlerde artış gösteren elektrikli scooterlar Eskişehir'de yoğun ilgi gördü.

Eskişehir'de vatandaşlar tarafından son dönemlerde çok tercih edilmeye başlanan elektrikli Scooterlar, yaz döneminde yoğun ilgi görüyor. İnsanlar taksiye veya toplu taşımaya binmek yerine ya da trafikte saatlerce beklemek istemediğinde elektrikli Scooter olarak bilinen araca yöneliyor. Elektrikli scooterları sürmek için ehliyet şartı olmaması kullanımının yaygınlaşmasında etkili olduğu gözlendi.

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinde yetkili satıcı Adnan Ertunç, vatandaşların elektrikli scooterlara yoğun talep gösterdiğini ve taleplere yetişmekte güçlük çektiğini dile getirdi. Elektrikli scooterlara daha çok 14-25 yaş aralığında bulunan vatandaşların tercih ettiğini söyleyen Ertunç, "Müşterilerimiz son zamanlarda elektrikli scooterlara yoğun talep gösterdi. Taleplere yetişmekte güçlük çekiyoruz. 1-2 yıl içerisinde elektrikli scooterların satışlarında artışlar yaşayacağını düşünüyoruz. Elektrikli scooterları daha çok 14-25 yaş arasında bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlarda çok bir yükselme olmadı ama satışlarda yüzde 40 artış oldu. Kaliteli ürünlerin fiyattı 2-7 bin TL arasında bulunuyor. Bu fiyat değişimi akünün gücüne ve kilometre hızına göre birden fazla özellikten dolayı değişiklik gösterebiliyor" diye konuştu.

"Yeni nesil teknolojik ve elektrikli ürünlere çok meraklı"

Adnan Ertunç, Elektrikli scooterler yeni nesil teknolojilerle donatıldığını belirterek şunları söyledi:

"Elektrikli scooterler yeni nesil teknolojilerle donatılıyor. Günümüz nesli, teknolojik araçlara karşı meraklı oluyor. Bu sebeple satışlarda sorun olmuyor. Gelen talep doğrultusunda yeni siparişler veriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Elektrikli scooterlara yoğun ilgi
Elektrikli scooterlara yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan hudut güvenliği ve Afganistan ile ilgili açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Akar'dan hudut güvenliği ve Afganistan ile ilgili açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Erdoğan: 'İşsizlik rakamları yaklaşık 2-2,5 puan daha düştü. Bu da neyi gösteriyor? İşsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor.'
Erdoğan: "İşsizlik rakamları yaklaşık 2-2,5 puan daha düştü. Bu da neyi gösteriyor? İşsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum İlham Aliyev Mehmet Şimşek Süleyman Soylu
Magazin Gülben Ergen Berdan Mardini Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elektrikli scooterlara yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 10:51:15. #1.16#

title