Elektrikli motosiklete bulunan 2 kadın denize düştü

19.08.2019 18:00

?SİNOP'ta, kontrolden çıkan elektrikli motosikletle birlikte denize düşen Kübra Okatan (26) ile Naciye Büşra Öztürk (25) çevredekiler tarafından kurtarıldı. 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza, saat 15.30 sıralarında, Gazi Caddesi'nde Sinop Limanı'nda meydana geldi. Kübra Okatan ile Naciye Büşra Öztürk sahilde kiraladıkları elektrikli motosikletle gezintiye çıktı. Bir süre sonra kontrolden çıkan motosiklet denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize düşen 2 kişi çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılırken, motosiklet ise itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı. Denizden çıkarılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Okatan ve Öztürk daha sonra uzaklaştı.



Kaynak: DHA