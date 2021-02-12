Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye çıkardı
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Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye çıkardı

12.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:32
Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye çıkardı

ANTALYA'da elektrikli bisiklet sürücüsü genç, çevre yolunda kullanım şekliyle şaşkına çevirdi.

ANTALYA'da elektrikli bisiklet sürücüsü genç, çevre yolunda kullanım şekliyle şaşkına çevirdi. Sürücünün elektrikli motosikletin üzerine uzanıp tehlikeye davetiye çıkardığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İçişleri Bakanlığı, özellikle motosiklet sürücülerinin kask takmadan trafiğe çıkmaması için kampanyalar düzenlerken, Antalya'da bir genç kullandığı elektrikli bisiklet ile tehlikeye davetiye çıkardı. Kepez ilçesinin Gazi Bulvarı'nda bir genç, kullandığı elektrikli bisikletin selesinin üzerine uzandı. Rüzgardan etkilenmemesi için ayaklarını çapraz şekilde birbirine dolayan ve saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan sürücü, sağ eliyle gaz kolunu tutarken, sol eliyle de ayak konan bölümden tuttu.Trafikte seyreden bir sürücü ile yanındaki kadın arkadaşı, o anları kahkahalarla cep telefonuyla görüntüledi. "Bu ne ya! Ayyy" diyen kişi, "Bak şimdi bak" diyerek elektrikli bisikletiyle yolda giden gence bağırdı. "Kardeşim havalar nasıl? İyi misin?" diyen kişiye bakan sorumsuz genç, sol eliyle görüntü çeken kişiye işaret yapıp yoluna devam etti.


Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye çıkardı
Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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