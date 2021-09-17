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Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri istişare toplantısı yaptı

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Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri istişare toplantısı yaptı

Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı İbrahim Halil İçen, "Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sorunlarımızı çözmeye gayret edeceğiz" dedi.

Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarları Odası tarafından üyeler için istişare toplantısı düzenlenerek, üyelerin sorun ve talepleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı İbrahim Halil İçen, "ilimizde yaşanan deprem felaketi ardından Covid-19 Salgınıve ekonomik sıkıntılar derken hamdolsun bugünlere kadar geldik. Bu zorlu günlerde de daima esnaflarımız ziyaret ederek yanlarında olduk.Bildiğiniz üzere tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın var ve ülkemizde bu hastalık sürecinde birçok yasaklar ile karşılaştık, bu hastalık sürecinde birçok üyemizi ve üyelerimizin yakınlarını kaybettiklerini duyduk ve şahit olduk. Öncelikle vefat eden tüm esnaf ve sanatkârlarımızı ve yakınlarına Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar dileriz" dedi.

Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı İbrahim Halil İçen şunları söyledi, "Üyelerimizin mesleki faaliyetleri ile ilgili olan sorunlarını hakkında çözümü noktasında neler yapılabilir bunun görüşülmesi için bu toplantıyı düzenledik. bugünkü toplantımıza elektrik , elektronik ve beyaz eşya tamir bakım servisi işleri ile faaliyet gösteren esnaflarımız bulunmaktadırlar. Bugüne kadar olan görev süremizde birçok esnaf arkadaşlarımız sorunlarını çözmeye yönelik işlemlerimiz olmuştur. Bu işlemlerin en başında elektrikçi üyelerimiz ile müteahhit firmalar arasında yaşanan işlemler yer almakta olup birçok sorunda işlerin çözümü noktasında müdahil olduk ve çoğu elektrikçi esnaflarımızın lehine sonuçlandı. Pandemi döneminde üyelerimizin işlerinde çalışabilmesi için izin verilmesi konusunda girişimlerimiz olmuştur. Sıkıntı yaşayan esnaflarımızın sorunlarının çözülmesi içinde pandemi döneminde çalışmalarımız ve girişimlerimiz oldu. Üyelerimizin mesleki faaliyetleri sırasında kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemlerini hızlandırılması içinde çalışmalarımız oldu. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sorunlarımızı çözmeye gayret edeceğiz."

Toplantıda üyeler sorun ve taleplerini oda yönetimi ile birlikte istişare ettiler.

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