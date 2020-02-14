Elektrik ve suyu olmayan evde yaşam mücadelesi

14.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:17

Muğla'nın Seydikemer İlçesinde elektriği ve suyu olmayan evde ilkokula giden 2 kızıyla yaşayan Kenan Toka (33) ile eşi Berna Toka (30) yardım bekliyor. Elektrik ve su olmadığı için sürekli mutsuz olan çocuklarına durumu izah etmekte zorlandığını belirten baba Kenan Toka, "Eşim çocuklarım çok zorlanıyor. Bize yardım etsinler" dedi.



Ceylan Mahallesi Gacak Mevkisinde yaşan Kenan Toka ile eşi Berna Toka çifti, arazilerine 2 yıl önce kendi imkanlarıyla tek katlı müstakil ev yaptırdı. Çocukları Hanife Gül (10) ve Ela Gül (7) ile eve yerleşen çift, çobanlık yaparak geçimlerini sürdüren çiftin evlerine elektrik ve su bağlanması için yaptığı başvuru ise sonuçsuz kaldı. 2 yıldır elektriği ve suyu bulunmayan evde yaşamaya devam eden çift, çocuklarının ders çalışmakta zorlandığını belirtti. Kızlarını daha iyi şartlarda büyütmek istediklerini vurgulayan çift yardım istedi.



Elektrik ve su olmadığı için sürekli mutsuz olan çocuklarına durumu izah etmekte zorlandığını belirten Kenan Toka "Dağlarda çobanlık yapıyorduk. Çocukların okula gidebilmesi için mahalleye inmek zorundaydık. Hayvanlarımızı satıp bu evi yaptırdık. Ancak elektrik ve su bir türlü gelmedi. Yetkililerden yardım istiyoruz. Eşim çocuklarım çok zorlanıyor. Bize yardım etsinler" diye konuştu.



300 metre mesafeden su taşıyor



Evi yaptırabilmek için hayvanlarının bir kısmını sattıklarını, bir yandan maddi imkansızlıklarla diğer yandan ise elektrik ve su yokluğuyla mücadele ettiklerini anlatan anne Berna Toka, yaptıkları başvuruların 2 yıldır sonuçlanmadığını söyledi. Her gün 300 metre mesafeden su taşımak zorunda kaldığını vurgulayan Toka, çocukların karanlık çökmeden ödevlerini bitirebilmek için çabaladığını kaydetti. Kızlarını daha iyi şartlarda büyütmek istediğini belirten Toka, "Hayvancılık yaparak dağda yaşıyorduk. Çocuklarım okul çağına gelince, onları okutabilmek ve ev yaptırabilmek için hayvanlarımızı sattık. İyi kötü bir ev yaptırdık. Ama elektrik gelmedi. 2 yıldır 'Elektrik gelecek' diye bizi oyalıyorlar. Kendi imkanlarımızla getirmek istedik, müsaade etmiyorlar. Elektriğim yok, suyum yok. Çocuklar akşam erkenden yatağa girmek zorunda. Çamaşırı, bulaşıkları elimle evin dışında yıkamak zorundayım. Bu karda her gün su taşıyorum. Sürekli üşütmeye bağlı hastalıklarla mücadele ediyoruz. 2020 yılında da bizimde insan gibi yaşama hakkımız yok mu?" diye konuştu.



Seki İlkokulu 1'nci sınıf öğrencisi Ela Gül Toka ise, "Okuldan geliyorum hemen derslerimi yapıyorum. Karanlık olduğu için oyun oynayamıyoruz. Gece elektrik olmadığı için gündüzleri ödevlerimi yapıyorum. Bende diğer çocuklar gibi oynamak eğlenmek istiyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA