Elektrik şirketinin yerleşkesi sokak kedilerinin yuvası oldu

19.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:48

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 18. Bölge Müdürlüğü kampüsünde, olumsuz hava koşulları nedeniyle barınma ve yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak kedileri için "kedi evleri" yapıldı.

Elektriğin, kaynağından iletimini sağlayan Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki TEİAŞ Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde, soğuk kış günlerinde zorluk yaşayan sokak kedileri için çalışma başlatıldı.

Civarda yaşayan kedilerin hem barınma hem de yiyecek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla üç "kedi evi" yapıldı.

Çevredeki kediler, buraya gelip hem şirketin yemekhanesinden arta kalan yiyecekleri hem de kendileri için temin edilen mamaları yiyor.

Ayrıca barınaklarda soğuktan korunma imkanı da bulan kedilerin sayısı her geçen gün artıyor.

"Hayatımızı onlarla geçiriyoruz"

TEİAŞ 18. Bölge Müdürü Yılmaz Eğerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampüslerinde 30'a yakın kedi yaşadığını söyledi.

Eğerci, şöyle konuştu:

"Burada barınan kedilerimizin kış aylarında üşüdüklerini fark ettik ve burada 'kedi evi' projesi geliştirdik. Burada beslenmelerini de sağlıyoruz. Belirli bir yerleri olduğunda beslenmeleri daha rahat ve düzenli oluyor. Yemekhaneden artan malzemeleri onlara vererek değerlendirmiş oluyoruz. Burası doğal bir ortam. Hayvan sevgisi olan arkadaşlarımız kedileri gelip elleriyle de besliyorlar."

Eğerci, kedilerle birlikte yaşamak durumunda olduklarını dile getirerek, "Hayatımızı onlarla geçiriyoruz. Arkadaşlarımızla bu projeyi hayata geçirdik ve mutluyuz. Aşılanmaları da gündemimizde. O da sağlık açısından önemli çünkü burası önemli bir yer. Özellikle stajyer öğrencilerimiz de burada bulunuyorlar ve kedileri sevmek istiyorlar. Biz de belediye yetkilileriyle görüşüp kedilerimizin aşısını yaptırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA