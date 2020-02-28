Elektrik dağıtım sektörü iş sağlığı ve güvenliğine odaklandı

28.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:14

Elektrik dağıtım sektörüne özgü bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan ELDER – Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği tarafından, 3.Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kongresi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kongrenin bu yılki ana teması dünyada kabul gören "Vizyon Sıfır" yaklaşımı oldu. Kongreye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, TEDAŞ Genel Müdür Halil İbrahim Levendoğlu, TES-İŞ Başkanı Ersin Akma, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen'in yanı sıra enerji sektöründen ulusal ve uluslararası çok sayıda uzman ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, Elazığ, Malatya ve Van'daki depremlerde elektrik sektöründeki saha çalışanların kendi acılarını unutarak, elektrik vermeye çalıştıklarını belirterek, "Bütün doğa olaylarında elektrik tedarik etmeye devam edeceklerini bildiğim için sahadaki çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. Ulutaş, Kurum olarak tarife döneminde iş sağlığı ve güvenliğini kalite parametresi olarak başlattıklarını ve bir sonraki uygulama döneminde de bunu sürdüreceklerinin altını çizdi.

İş sağlığı güvenliğinin bir kültür olduğundan bahseden Ulutaş, eğer bu kültür oturmamışsa sonuç almanın mümkün olmadığını belirtti. Ulutaş, Elektrik Dağıtım şirketlerinin iş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi için yaptıkları Ar-Ge çalışmalarının önemli olduğunu ve bu çalışmalara desteklerin süreceğini söyledi.

"VİZYON SIFIR TEMASINA ODAKLANACAĞIZ"

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Levendoğlu, risklerin ortadan kaldırılarak, iş kazalarının azaltılmasının önemli olduğunu belirtti. Levendoğlu şu değerlendirmede bulundu:

"Sürekli iyiye doğru gelişmenin yol ve yöntemlerini bularak, Vizyon Sıfır temasına odaklanacağız. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlanması, insan hakları evrensel beyannamesinde temel insan hakları olarak tanımlanmıştır. Bu hakkı hak sahibine vermeyi boynumuzun borcu olarak görmeliyiz. İş sağlığını, önleme faaliyetlerini proaktif bir yaklaşımla buluşturarak sürekli geliştirmek zorundayız."

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞMALI"

Çok tehlikeli sınıfta yer alan elektrik dağıtım sektöründe yer alan şirketlerin zor koşullarda Türkiye'nin her yanına hizmet götürmek için çalıştıklarını bildiren TES-İŞ Başkanı Ersin Akma. ILO'nun rakamlarına göre dünyada her yıl 3 milyonun üzerindeki işçinin iş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden hayatını kaybettiğini dile getirdi. Akma şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki ve dünyadaki bu vahim rakamları kabul etmemiz mümkün değildir. Ölümle sonuçlanan iş kazalarının yüksek olması bu konudaki sorumluluklarımızı yerine getiremediğimizi gösteriyor. Yüksek rakamlar aynı zamanda, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülke genelinde yaygınlaşması için her birimizin ara vermeden çalışmak zorunda olduğumuzu vurguluyor. ELDER'in düzenlediği kongrenin tarafları bir araya getirmek adına önemli olduğunu düşünüyorum."

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 83 milyon vatandaşımıza ve 45 milyon tüketicimize yılın 365 günü ve günün 24 saati kesintisiz hizmet vermenin çabası ve gururu içinde olduklarını belirtti. Çeçen, bu amaçla 1.1 milyon kilometre hat uzunluğuna ve 210 bin adet trafo sayısına ulaşan şebekenin özelleştirmelerinin tamamlandığı 2013 yılını takip eden 2014-2019 döneminde güncel enflasyon rakamlarıyla 40 milyar TL'lik yatırımı gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 100 bin çalışanımızın ve hizmet verdiğimiz 83 milyon insanımızın sağlık ve güvenliği bizler için tüm hedeflerimizin ötesinde anlam ve öneme sahip. Bu çerçevede gerek Bakanlıklarımız gerek TEDAŞ gerekse EPDK'nın destek ve katkılarını her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu vesileyle, kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

TEDAŞ, on yıllara dayanan birikim ve deneyimiyle sektörümüze çok değerli katkılar sunuyor. Düzenleyici Kurumumuz, 3'üncü Uygulama Döneminde İş Sağlığı ve Güvenliğini destekleyici düzenlemeleri hayata geçirdi. Kurumumuz, bunun yanı sıra, AR-GE projeleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında teknolojinin ve yenilikçiliğin önünü açıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, paylaşmış oldukları vizyon ve ürettikleri politikalar ile sektöre yol gösteriyor ve rehberlik ediyor."

"PROAKTİF VE KATILIMCI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ"

Çeçen iş kazalarını önlemenin, yalnızca uygun koruyucu ekipmanların kullanılması ya da yasal yükümlülüklerin eksiksiz uygulanmasıyla mümkün olmadığına değinerek, "Kazaların hedefi olan insan, aynı zamanda kazaların önlenmesinde belirleyici bir role sahiptir. Bu nedenle, sektör olarak 'İSG Kültürü ve Davranış Değişikliklerine' büyük önem veriyoruz. Organizasyonel farkındalığı yüksek, proaktif ve katılımcı bir İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü sektörümüze ve paydaşlarımızın tümüne yaymak birincil amacımız." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler