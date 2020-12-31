Elektrik arıza ekipleri yeni yıla çalışarak giriyor
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Elektrik arıza ekipleri yeni yıla çalışarak giriyor

31.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:35
Elektrik arıza ekipleri yeni yıla çalışarak giriyor

BİTLİS'te Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri elektrik kesintilerini gidermek üzere yoğun mesai yapıyor.

BİTLİS'te Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri elektrik kesintilerini gidermek üzere yoğun mesai yapıyor. Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı köyündeki arızaya müdahale etti. Vatandaşların kesintisiz enerji almaları için geceli gündüzlü çalışan ekipler, yeni yıla saatler kala gittikleri köyde arızayı giderdi.

Bitlis'te yılbaşı gecesi Emniyet, Jandarma, 112 Acil Servis ekipleri gibi elektrik arıza ekipleri de tam mesai yaptı. VEDAŞ arıza ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek, merkeze bağlı Değirmenaltı köyündeki arızaya müdahale etti. Geceli gündüzlü çalışan ekipler, yeni yıla saatler kala gittikleri köyde arızayı giderdi.

Köydeki arızaya müdahale eden ekipte yer alan teknisyen Yunus Ağır, "VEDAŞ ekipleri olarak 2020 yılında Bitlisli hemşehrilerimize kesintisiz enerji verebilmek için yılın son gününde de çalışıyoruz. Yeni yılın öncelikle sağlık ve huzur getirmesi dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Arıza ekibinden Ömer Gürcan ise "Arıza ekibi olarak bugün Değirmenaltı köyümüzdeki arızaya müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji vermek için yılbaşı gecesinde de çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.


Elektrik arıza ekipleri yeni yıla çalışarak giriyor
Elektrik arıza ekipleri yeni yıla çalışarak giriyor
Elektrik arıza ekipleri yeni yıla çalışarak giriyor
Elektrik arıza ekipleri yeni yıla çalışarak giriyor
Elektrik arıza ekipleri yeni yıla çalışarak giriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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