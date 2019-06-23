Electronic Arts, Bulut Tabanlı Oyun Sistemi Üzerine Çalıştığını Açıkladı

Bulut oyun pazarı, bir süredir oldukça revaçta ve pazar doygunluğa neredeyse ulaşmış durumda. EA, bu kalabalığın arasından sıyrılmak için yeterince zorlayıcı bir hizmet üretmek zorunda. Bu hizmeti hayata geçiremezse oturup Google ve Microsoft'un başarılarını izlemek zorunda kalacak.

Electronic Arts'ın bulut oyun pazarına girme konusunda oldukça kararlı olduğu biliniyor. The Hollywood Reporter ile yapılan röportajda EA Origin'in genel müdürü Mike Blank, şirketin bulut tabanlı oyun sektörüne girmek için çaba harcadığını doğruladı.

Google ve Microsoft, bulut tabanlı oyun deneyimi yaşatmak için tartışmasız en iyi iki firma konumunda yer alıyor. Bunlara ek olarak Amazon ve Walmart gibi şirketler de oyunculara bulut tabanlı bir deneyim sunuyor. Apple ise Arcade hizmetini tamamladı. Nvidia'da da GeForce Now adlı şu an beta sürümünde olan bir sistem bulunuyor.

Tüm bu rakiplere rağmen EA, hâlâ bu pazarda şans verilecek bir sistem kurduklarını belirtiyor. Blank, "Kendimizi öneriyoruz ve önermeye devam edeceğiz. Bulut oyun pazarı, farklı oyunculara farklı oyun deneyimlerini sunarak çok ciddi rekabetin döndüğü bir alan. Biz bu alanda savaşmaya hazırız" dedi.

EA, abonelik sistemi olan EA Access'i de genişletmeye devam ediyor. EA, EA Access'i Temmuz ayında PlayStation 4'e getirmek için Sony ile anlaşma imzaladı. Blank bu anlaşmayla ilgili olarak "Her oyuncunun erişebildiği, oyun oynanan her cihazda olmalıyız" açıklamasını yaptı.

Görünüşe göre yakın zamanda bulut tabanlı oyun pazarında yaşanan bu rekabet, biz oyuncular için oldukça sevindirici haberlerin gelmesine sebep olacak.