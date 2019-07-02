Eldivan kirazı rekoltesinde büyük düşüş

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Eldivan kirazında geçen yıl yaklaşık 600 ton olan rekolte, soğuk hava ve bahar yağmurlarının uzun sürmesi nedeniyle bu yıl yüzde 90 oranında düştü.

Lezzetiyle ön plana çıkan Eldivan kirazında bu yıl nisan ayında yaşanan soğuk hava ve bahar yağmurlarının uzun sürmesi nedeniyle rekoltede düşüş yaşandı.

Geçen sene 600 ton civarında rekolte bulunan Eldivan kirazında yoğun yağmurlar ve zirai mücadele yapılamaması nedeniyle bu sezon yaklaşık 60 ton kiraz üretilebildi.

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar aylarında yaşanan soğukların kiraz üreticilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu sebeple rekoltemiz yüzde 90 azaldı. Dallarda kiraz kalmadı. Soğuk, açmış çiçekleri vurduğu gibi açmakta olan tomurcuk içinde bulunan canlı kısımları da öldürdü. Ağaçlar çok çiçek açmasına rağmen meyve tutmadı. Bu, çiftçimizi olumsuz etkiledi." dedi.

Kirazların olgunlaşmaya başladığı dönemde de yoğun yağmur yağdığını, bu yüzden zirai mücadele yapamadıklarını anlatan Karatatar, "Kiraz toplarken dala uzanıyoruz, bir tane alıyoruz beş tanesini yere atıyoruz çünkü dolu ve mantar kiraza hasar vermiş, yaralamış. Dolayısıyla kirazımız çok çok azaldı." ifadesini kullandı.

Ağaçlarda neredeyse toplayacak kiraz bulamadıklarını vurgulayan Karatatar, "Geçen sene 100 kilogram kiraz aldığımız ağaçtan bu sene 10-15 kilogram zoraki topluyoruz. Dalında kalmasın diye topluyoruz. Bu da üreticimizin cebini olumsuz etkiliyor. Üreticimiz emeğinin karşılığını bu sene alamıyor." diye konuştu.

"Bu sene neredeyse hiç kiraz çıkmadı"

Kiraz üreticilerinden Hamid Yılmaz da 20 yıldan bu yana kiraz üretip sattığını dile getirerek, "Ürettiğim kirazı genellikle kendim yol kenarında satıyorum. Bu sene neredeyse hiç kiraz çıkmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA