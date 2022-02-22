Elden Ring İçin 6 Dakikalık Bir Fragman Daha Yayımlandı

Oyuncuların yıllardır dört gözle beklediği From Software'in yeni souls oyunu Elden Ring için son haftaya girmemizle birlikte hype treni de hızlandıkça hızlanıyor. Yapımcı ekip, dün akşam Bandai Namco YouTube kanalında oyundan 6 buçuk dakikalık bir genel bakış fragmanı paylaştı.

Elden Ring'i oyun dünyasında duymamış olan artık kalmamış olsa gerek, zira oyun için belirlenen çıkış tarihi 25 Şubat yaklaştıkça oyuna olan ilgi de çığ gibi arttı. Ocak ayında geliştirme sürecinin tamamlandığını öğrendiğimizden beri oyun hakkında bir çok büyük detaya da eriştik. Oyunun en az 30 saat olacağını biliyoruz ve oyundaki düşmanlarımızı az çok tanıyoruz. Genel olarak grafik kalitesini gördük ve karakterimizi kontrol etmenin nasıl hissettireceğini de tahmin edebiliyoruz. Artık oyuncuların tek bir isteği var, o da oyunun kendisini oynamak. Yapımcı From Soft da bizlere oyuna kadar son bir gaz vermek için 6 buçuk dakikalık bir fragman yayımlamak istemiş, buyurun izleyelim.

Ölümüne kapışacağımız Tarnished ve Elden Ring dünyasının barındırdığı diğer canlıları yakından görmemize olanak veren videonun açıklamasına da şöyle bir not düşmüşler:

Elden Ring Direktörü Oyun Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Elden Ring bekleyişine yakın zamanda katılanlardan iseniz ya da son zamanlarda gelişmeleri çok yakından takip etmediyseniz oyunun sistem gereksinimlerinin ve dosya boyutunun duyurusunu da gözden kaçırmış olabilirsiniz. Göz atmak isterseniz sistem gereksinimleri yazımızı buradan okuyabilirsiniz ama baştan uyaralım, oyunu almayı düşünüyorsanız bilgisayarınızı oldukça zorlayıcı birkaç gün bekliyor olabilir.

Bilgisayarınızın kaldıracağını gözünüz kesiyorsa ve "kafaya koydum artık, basacağım parayı" diyorsanız da Steam sayfasını buraya bıraktık. Kolay gelsin!

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