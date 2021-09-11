Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor

Geçtiğimiz aylarda kendisiyle özdeşleşen kızıl saçlarının rengini değiştiren Elçin Sangu'nun yeni imajı takipçilerini ikiye bölmüştü. Sangu, şimdi de dalgalı bir saç modeli tercih etti.

"ESKİ İMAJINA DÖN" ÇAĞRISI

Sosyal medyadan yeni fotoğraflar paylaşan Sangu'ya kısa sürede yorum yağdı. Ünlü oyuncunun bazı takipçileri kızıl renkteki saçlarının Sangu ile özdeşleştiğini belirterek eski imajına dönmesi gerektiğini söyledi.

SİNEM KOBAL'A BENZETİLİYOR

Bazı hayranları da Sangu'nun yeni görüntüsünün de kendisine yakıştığını belirtti. Sangu, meslektaşı Sinem Kobal'a da benzetildi.

Elçin Sangu'ya gelen bazı yorumlar;

-"Resmen Sinem Kobal'ın kopyası olmuş"

-"Şimdi sen de herkes gibisin"

-"Elçin zaten çok güzel niye Sinem'e benzemeye çalışmış ki"

-"Güzel olmuş ama eski halini istiyoruz. Acil eski haline dön"

İşte Elçin Sangu'nun yeni imajı;

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