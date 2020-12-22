Elche - Osasuna ne zaman, saat kaçta başlayacak? Elche - Osasuna maçı hangi kanalda? Elche - Osasuna canlı İzle!

22 Aralık'ta oynanacak olan, Elche - Osasuna ne zaman, saat kaçta başlayacak? Elche - Osasuna maçı hangi kanalda? Elche - Osasuna canlı İzle!

22 Aralık'ta oynanacak olan, Elche - Osasuna ne zaman, saat kaçta başlayacak? Elche - Osasuna maçı hangi kanalda? Elche - Osasuna canlı İzle! İşte detaylar

Elche - Osasuna ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Elche ve Osasuna 22.12.2020 Salı günü İspanya La Liga karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bilyoner TV canlı yayınlıyor.

Elche Osasuna Hangi Tarihte?

Elche Osasuna Futbol karşılaşması tarihi 22.12.2020

Elche Osasuna Hangi Kanalda?

Elche - Osasuna maçını Bilyoner TV canlı olarak yayınlayacak

Elche Osasuna Maçı Hangi Gün?

Elche - Osasuna maçı Salı günü oynanacak

Elche Osasuna Saat Kaçta?

Elche - Osasuna Maçın başlama saati 19:30

Elche Sürpriz Yapamadı

Elche'nin son haftalardaki kötü gidişatı devam ediyor. Hafta sonu Atletico Madrid deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile dönen Eiche, bu sezon ilk kez arka arkaya 2 mağlubiyet aldı. Bir önceki hafta ise iç sahada Granada'ya 1-0 kaybettiler. La Liga'da Real Betis maçı ile başlayan kötü süreç haftalardır devam ediyor. Üst üste 7 maçtır kazanamayan Elche bu hafta iç sahada Osasuna'yı konuk edecek. Maç öncesinde Elche'de Josan'ın sakatlığı bulunuyor.

Osasuna Evinde Kaybetti

Osasuna içinde olumlu şeyler söylemek zor. Jagoba Arrasate adına tehlike çanları çalmaya başladı. Geçtiğimiz hafta iç sahada Villarreal'i konuk eden Osasuna, sahadan 3-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı. La Liga'da son 7 maçta galibiyet çıkartamayan Osasuna, üst üste 4 maçtır ise kaybediyor. Bu sezon ligde sadece 3 galibiyet alabildiler ve topladıkları 11 puan ile son sırada bulunuyorlar. Elche maçı öncesinde Aridane Hernandez kart cezalısı.Elche'nin son haftalardaki kötü gidişatı devam ediyor. Hafta sonu Atletico Madrid deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile dönen Eiche, bu sezon ilk kez arka arkaya 2 mağlubiyet aldı. Bir önceki hafta ise iç sahada Granada'ya 1-0 kaybettiler. La Liga'da Real Betis maçı ile başlayan kötü süreç haftalardır devam ediyor. Üst üste 7 maçtır kazanamayan Elche bu hafta iç sahada Osasuna'yı konuk edecek. Maç öncesinde Elche'de Josan'ın sakatlığı bulunuyor.

Osasuna Evinde Kaybetti

Osasuna içinde olumlu şeyler söylemek zor. Jagoba Arrasate adına tehlike çanları çalmaya başladı. Geçtiğimiz hafta iç sahada Villarreal'i konuk eden Osasuna, sahadan 3-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı. La Liga'da son 7 maçta galibiyet çıkartamayan Osasuna, üst üste 4 maçtır ise kaybediyor. Bu sezon ligde sadece 3 galibiyet alabildiler ve topladıkları 11 puan ile son sırada bulunuyorlar. Elche maçı öncesinde Aridane Hernandez kart cezalısı.