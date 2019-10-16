Elbistan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Elbistan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

16.10.2019 16:17
Elbistan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan B.G, plakası öğrenilemeyen bir otomobille Orhan Gazi Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önünde bekleyen Hayrettin Demir'e ateş ederek kaçtı.

Olayda ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan B.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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