ELBİSTAN'DA 'MÜZİK FESTİVALİ' DÜZENLENECEK
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ELBİSTAN'DA 'MÜZİK FESTİVALİ' DÜZENLENECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediyesi, pandemiden sonra Türkiye'nin en büyük müzik organizasyonlarından biri olacak Elbistan Festivali düzenliyor.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediyesi, pandemiden sonra Türkiye'nin en büyük müzik organizasyonlarından biri olacak Elbistan Festivali düzenliyor. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, festivalin gurbetçiler onuruna yapılacağını belirterek bir hafta sürecek festivalde sırasıyla Cem Adrian, Mehmet Erdem, Yusuf Güney, Alı Kınık, Irmak Arıcı, Oğuz Aksaç ve Haluk Levent'in sahne alacağını söyledi.

Aşılamanın hızlanmasıyla 1 Temmuz'da tüm kısıtlamaların kalkacak olmasıyla birlikte Elbistan Belediyesi, pandemiden sonra Türkiye'nin en büyük müzik festivalini düzenlemeye hazırlanıyor. 26 Temmuz-1 Ağustos tarihileri arasında gerçekleşecek olan Elbistan Festivali'nin tanıtımı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin'in de yer aldığı bir toplantıyla Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından yapıldı.

Festival için geniş kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulduğunu ve Elbistan'a has birçok ürün adına festival yapılması önerisinin geldiğini belirten Başkan Gürbüz, Ama en güzel öneri şu oldu. Elbistan Festivali'ni, Elbistanlı insanlar için, gurbetçiler için yapalım. Çünkü Elbistan'ın sahip olduğu en büyük güzellik ve değer, Elbistanlılar. Biz, 'Festivalimizi gurbetçiler için yapalım' dedik. Yaklaşık nüfusumuzun kadar bir nüfus yurtdışında yaşıyor. ve o insanlar orada canla başla çalışıp mücadele ediyorlar. Hem orada bizi temsil ediyorlar hem de vermiş oldukları bu mücadeleyle elde etmiş oldukları kazançları yine kendi topaklarında yatırıma dönüştürüyorlar. Dolayısıyla bizim en güzel lansmanımız, en değerli varlığımız insanımız. Onların onuruna bir festival yapalım. Ben Elbistan Festivali'nin herhangi bir ürünle değil de Gurbetçilerimizin de onuruna olması için gurbetçiler buluşması adı altında nitelendirmeyi daha uygun bulduğunu ifade etmek istiyorum diye konuştu.

BÖYLE BİR ORGANİZASYON İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYELERİNE NASİP OLMUŞ BİR ŞEY DEĞİL

Gurbetçilerin tatillerini festival tarihinde yapmalarını sağlamak amacıyla yurtdışı dernekleriyle de irtibata geçeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti

Haliyle pandemiden yeni çıkıyor ülkemiz. Bir takım ekonomik küçülmelerin olduğu dönemden geçiyoruz. Büyük festivaller biliyorsunuz büyük finansmanlarla gerçekleşiyor. Festivale katılacak sanatçılarımızı bir araya getirmek, bunların hepsiyle birlikte büyük bir organizasyon gerçekleştirmek İstanbul Belediyesi'ne nasip olmuş bir şey değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne nasip olmuş bir şey değil. Anadolu içerisinde sadece insanına güvenen bir toplum. Bahsettiğimiz nüfuslar 15-20 milyon, bizim nüfusumuz 150 bin. İşte Elbistan bunun için değerli. Festivalimizin ilk sanatçısı 26 Temmuz'da Cem Adrian olacak. Finali de 1 Ağustos'ta Haluk Levent ile yapacağız. Bu festival, bu toprakların sınırları ötesinde bir festival olacak ve yurtdışındaki Elbistanlı tüm gurbetçilerimiz Pınarbaşı Mesire Alanı'nda buluşacak.

ELBİSTAN'DA 'MÜZİK FESTİVALİ' DÜZENLENECEK
ELBİSTAN'DA 'MÜZİK FESTİVALİ' DÜZENLENECEK
ELBİSTAN'DA 'MÜZİK FESTİVALİ' DÜZENLENECEK
ELBİSTAN'DA 'MÜZİK FESTİVALİ' DÜZENLENECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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