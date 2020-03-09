Elbistan'da dar sokaklar için "çöp taksi" hizmeti başlatıldı - KAHRAMANMARAŞ
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Elbistan'da dar sokaklar için "çöp taksi" hizmeti başlatıldı - KAHRAMANMARAŞ - Haber
Elbistan Belediyesi, Elbistan, Güncel

Elbistan'da dar sokaklar için "çöp taksi" hizmeti başlatıldı - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan Belediyesi, dar sokaklardaki çöpleri toplamak için "çöp taksi" hizmeti vermeye başladı.

09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:32
Elbistan'da dar sokaklar için

Elbistan Belediyesi, dar sokaklardaki çöpleri toplamak için "çöp taksi" hizmeti vermeye başladı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başlanan ve "çöp taksi" adı verilen kamyonetle, çöpler kolaylıkla toplanırken, büyük çöp araçlarından kaynaklanabilecek olası trafik aksamalarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Temizlik İşleri Müdürü Oktay Ölker, yaptığı açıklamada, büyük araç kaynaklı aksaklıkların önüne geçilmeye çalışıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün talimatıyla daha temiz bir Elbistan için yeni bir hizmet daha başlattıklarını ifade eden Ölker, "5 çöp taksi çalışmaya başladı. Çöp taksi uygulaması ile büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklarda çöp birikmesinin önüne geçeceğiz. Aracımızın küçük ve seri olmasından dolayı olumsuzluğun yaşandığı bölgeye daha hızlı ulaşıp sorunun çözülmesini sağlıyoruz." dedi.

Ölker, vatandaşların biriken çöpleri 0552 464 46 46 numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirmeleri halinde anında müdahale edilerek çöplerinin alındığını belirtti.

Elbistan'da dar sokaklar için 'çöp taksi' hizmeti başlatıldı - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Elbistan'da dar sokaklar için "çöp taksi" hizmeti başlatıldı - KAHRAMANMARAŞ

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Muhterem Nur Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Ünal Karaman Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Elbistan'da dar sokaklar için "çöp taksi" hizmeti başlatıldı - KAHRAMANMARAŞ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 17:51:24. #1.15#