Elbistan'da aşı kampanyasının talihlilerine ödülleri verildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılanma oranının artırılması amacıyla düzenlenen aşı kampanyasına katılıp ilk doz aşısını olanlar arasında yapılan çekilişte bisiklet ve altın kazanan talihlilere hediyeleri verildi.

Elbistan'da aşılama oranını artırma çalışmaları ve Kovid-19 mücadele kapsamında belediye tarafından düzenlenen aşı kampanyasına katılıp ilk doz aşısını yaptıranlar arasında yapılan çekilişte hediye kazananlar belli oldu.

Kampanya kapsamında, 6 gram altın, 6 bisiklet belediye binasının bahçesinde düzenlenen törenle ilk doz aşısını yaptıran talihlilere hediye edildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, kentteki aşılama çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Aşı kampanyasında amaçlarına ulaştıklarını belirten Belediye Başkanı Gürbüz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla beraber yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında özellikle ilk doz aşılanmanın yüksek oranlara erişmesiyle ilgili bir sorun yaşıyorduk. Aşılanma oranında yüzde 63'lerdeydik. Dolayısıyla kampanya düzenleyelim ve bu kampanyayla da vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam noktasında onlara uygun hediyeler takdim edelim diye bir protokol imzaladık. Sağlık Bakanlığı yetkililerimiz ile bu anlamda eşgüdümle çalıştık. Şu anda öncelikle yüzde 75 devamında da yüzde 80 oranına ulaşmış olduk. Ben ilgi gösteren tüm vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de aşı olan yaklaşık 12 bin civarında, aşılanabilir nüfusun yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ediyor bu. Vatandaşlarımızın hediye çekilişlerini gerçekleştirdik. Bugün de bisiklet ve altın hediyelerini kendilerine takdim ettim."

Düzenlenen kampanya sayesinde oğluyla birlikte aşı olduklarını belirten Mustafa Beypınar da "Belediyemizin düzenlediği aşı kampanyasına oğlumla birlikte katıldık. Hem aşımızı olduk hem de bisiklet kazandık. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.