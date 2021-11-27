Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz, sanayi esnafıyla bir araya geldi

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sanayi sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Gürbüz, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinde sanayi sitesine eklenecek olan ve ihaleyle satışı gerçekleştirilen kısmın hak sahipleriyle görüştü.

Söz konusu satışın ilçeye yeni yatırımların ve sanayi kollarının artmasına fırsat sunacağını aktaran Gürbüz, "Sanayi sitesinin büyütülmesi ve genişletilmesiyle ilgili yeni istihdam sahalarının oluşturulmasıyla ilgili sanayi esnafımıza vermiş olduğumuz sözü bugün yerine getirmiş olduk. 84 adet parsel ürettik. ve şehir merkezindeki sanayi esnafımızın sanayi kümesinin içerisine taşınmasıyla ilgili ikinci etap yerlerini bugün itibarıyla onlara teslim ettik. Ekonomik daralmanın yaşandığı günümüzde Elbistan Belediyesi olarak bugün itibarıyla sanayi esnafımıza olan tüm borcumuzu kapattık. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esnafımızın yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Hem istihdam sağlayacağımız, hem kent ekonomisine fayda sağlayacağını umut ettiğimiz bir işlemi yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu taşıyorum. Esnafımız uzun vadede ödeme koşullarının kendi talepleri doğrultusunda hem ekonomik olması, hem de uzun vadede taksite bölünmesi esnafımızı mutlu etti. Esnafımız mutluysa biz de mutluyuz. Onların bu zor gününde hem ekonomik imkanlarını iyileştirmek hem de taksitle mülk sahibi olabilmelerine destek olabildiysek bizim için en büyük mutluluk ve huzur vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Kooperatifi Başkanı Yunus Ağır da yaptıkları çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Gürbüz'e teşekkür ederek, yer bulma sıkıntısı yaşayan esnaf için bir rahatlama olduğunu söyledi.

Sağlanan imkanlarla esnafın uygun imkanlarla mülk sahibi olduğunu aktaran Ağır, "Sanayimiz biraz daha büyüyecek. Ayrıca belediyemiz buradan sağladığı geliri yine sanayi esnafımıza aktardı. Belediyemiz sanayi esnaflarımıza olan borçlarını ödedi. Esnafımız rahat bir soluk aldı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Küçük sanayi sitesi ikinci etabından yer alan esnaflar da, duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve belediye meclisi üyelerine teşekkür etti.

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

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