Elbeyli Ovası'nın tamamı suya kavuşacak
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Elbeyli Ovası'nın tamamı suya kavuşacak

Elbeyli Ovası'nın tamamı suya kavuşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Doğanpınar ve Kayacık Barajları ile Elbeyli Ovası'nın tamamının sulanmasına yönelik projenin 2. aşamasının bitirilmesine yönelik çalışma başlatıldığını söyledi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Doğanpınar ve Kayacık Barajları ile Elbeyli Ovası'nın tamamının sulanmasına yönelik projenin 2. aşamasının bitirilmesine yönelik çalışma başlatıldığını söyledi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Doğanpınar ve Kayacık Barajları ile Elbeyli Ovası'nın sulanmasına yönelik projenin 2. aşamasının bitirilmesine yönelik çalışma başlatıldığını söyledi.

Milletvekili Dülger, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'yı ziyaretlerinin meyvesini verdiğini ifade ederek, "Bakanımızın talimatlarını ve müjdesini verdiği, bizim de takipçisi olduğumuz Doğanpınar ve Kayacık Barajları ile Elbeyli Ovası'nın tamamının sulanmasına yönelik projenin 2. aşamasının bitirilmesine yönelik çalışmalarımız neticesinde DSİ Bölge Müdürlüğümüzden görevlendirilen uzman bir ekip incelemelerine ve çalışmalarına başlamıştır. Kuraklık nedeniyle Kilis'imize ve çiftçimize can suyu olacak olan bu projenin takipçisi ve destekçisi olup bu projeyi Kilis'imize kazandıracağız. Başta Bakanımız olmak üzere emeği geçen tüm ekibine şimdiden teşekkür ediyor, ilimize ve hemşirelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Elbeyli Ovası'nın tamamı suya kavuşacak - Haberler
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