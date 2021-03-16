Elazığ Vefa Sosyal Destek Grubundan 11 yaşındaki depremzede Umut'a sürpriz doğum günü
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Elazığ Vefa Sosyal Destek Grubundan 11 yaşındaki depremzede Umut'a sürpriz doğum günü

16.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:02
Elazığ Vefa Sosyal Destek Grubundan 11 yaşındaki depremzede Umut'a sürpriz doğum günü

Elazığ Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde görev yapan Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi üyeleri, 11 yaşına ayak basan depremzede Arda Umut Aydın'ın doğum gününü konteyner kentte kutladı.

Elazığ Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde görev yapan Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi üyeleri, 11 yaşına ayak basan depremzede Arda Umut Aydın'ın doğum gününü konteyner kentte kutladı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkıldığı için Doğukent Mahallesinde kurulan konteyner kente ailesiyle yerleşen Kader Aydın, oğlu Arda için doğum günü sürprizi yapmak istedi.

Sosyal medya aracılığıyla Elazığ Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşan Aydın, oğlu Arda'nın 11'inci yaş gününün kutlanması talebinde bulundu.

Annenin isteğini yerine getiren Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu, pasta ve hediyelerle konteyner kentte gitti.

Vefa grubu üyeleri, doğum gününü kutladığı ve bir süre sohbet ettiği Arda Umut'un en sevdiği hediyelerini vererek mutlu anlar yaşattı.

- "En mutlu günümde beni yalnız bırakmadılar"

Doğum gününde kendisini düşünen herkese teşekkür eden Arda Umut Aydın, "En mutlu günümde beni yalnız bırakmadılar. Pasta alıp hediye getirdiler. Evimiz yıkılmadan kendi evimizde doğum günümü kutluyorduk ama konteynere yerleştikten sonra burada doğum günümün kutlanacağını beklemiyordum. Çünkü zor bir süreç geçiriyoruz. İçeri girdiklerinde pasta ve hediye görünce çok mutlu olup heyecanlandım." diye konuştu.

Devletin iyi günde de kötü günde de yanlarında olduğunu ifade eden Anne Kader Aydın ise "Oğlumun konteyner kentteki ilk doğum günü. Çok büyük acılar çektik. Allah devletimizden razı olsun. Sürekli yanımızda. İnşallah bu zor günleri hep beraber atlatacağız." dedi.

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit de 24 Ocak depreminden sonra 25 bin depremzedeye ulaşıp gönüllerine dokunduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Erkaya Yırık'ın kendilerine verdiği talimatlar doğrultusunda çalıştıklarını aktaran Eğit, "Depremde zarar görmüş bu ailemizin çocuğunu doğum gününde yalnız bırakmadık. Umut mutlu olunca bizlerde mutlu olduk. Bu vesile ile gitmedik yer dokunmadık yürek bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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