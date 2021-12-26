Sason'da kardan dolayı kapanan 40 köy yolu ulaşıma açıldı

BATMAN (AA) - Elazığ ve Batman'da etkili olan kar nedeniyle 8 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Palu ilçesinde 4, Sivrice ilçesinde 1 köy yolunda kar yağışından dolayı ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

Batman

Batman'ın Sason ilçesinde ekiplerin çalışmaları sonucu kardan dolayı kapanan 40 köy yolu ulaşıma açıldı.

Bayramlar köyü ve 2 mezraya ulaşım sağlanabilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Sason Kaymakamı Murat Mete, ekiplerin kar yağışının başladığı ilk günden bu yana 24 saat esasıyla vardiyalı olarak çalıştığını belirterek, "Muş istikametinde olan köylerin yolu gündüz açıldı ancak kar yağışı devam ettiği sürece tekrar kapandı. Buna rağmen ekiplerin özverili çalışmalarıyla kardan kapanan yolların çoğu açıldı. Özellikle hasta ve mağdur vatandaşlara hem Özel İdare hem de 112 Acil Servis ekipleri zamanında müdahale etti." dedi.

Sason İlçe Özel İdaresinde şantiye şefi Mehmet Salih Yıldız da yolu açılmayan Bayramlar köyü ve 2 mezrada çalışmaların sürdüğünü ifade etti.