Elazığ Valisi Yırık, "annemiz" sizinle görüşmek istiyor" diyen iki kardeşin isteğini geri çevirmedi
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Elazığ Valisi Yırık, "annemiz" sizinle görüşmek istiyor" diyen iki kardeşin isteğini geri çevirmedi

16.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:31

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, bir program çıkışı sokakta karşılaştığı Miraç (9) ve Hiranur (11) Alataş kardeşlerin, "Annemiz sizinle görüşmek istiyor" isteğini yerine getirdi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, bir program çıkışı sokakta karşılaştığı Miraç (9) ve Hiranur (11) Alataş kardeşlerin, "Annemiz sizinle görüşmek istiyor" isteğini yerine getirdi.

Vali Yırık, programları kapsamında ziyaret ettiği Elazığ Ticaret Borsası'ndan çıkışta sokakta karşılaştığı ve kendisine "Hoşgeldiniz, Vali amca!" diye seslenen Alataş kardeşleri yanına çağırarak çocuklarla bir süre ilgilendi.

İki kardeşin, "Annemiz sizinle görüşmek istiyor, ama gelemiyor." demeleri üzerine bu isteklerini geri çevirmeyen Vali Yırık, telefonla aradığı çocukların annesi Sinem Alataş ile görüştü.

Anne Alataş'ın çocuklarının eğitimi ile ilgili bir konuyu iletmesi üzerine Vali yırık, imkanları ölçüsünde yardımcı olacaklarının sözünü verdi.

Vali Yırık'ın anneleri ile görüşmesinden dolayı büyük mutluluk yaşayan Alataş kardeşler, teşekkür etti.

Elazığ Valisi Yırık, 'annemiz' sizinle görüşmek istiyor' diyen iki kardeşin isteğini geri çevirmedi
Elazığ Valisi Yırık, 'annemiz' sizinle görüşmek istiyor' diyen iki kardeşin isteğini geri çevirmedi
Elazığ Valisi Yırık, 'annemiz' sizinle görüşmek istiyor' diyen iki kardeşin isteğini geri çevirmedi
Elazığ Valisi Yırık, 'annemiz' sizinle görüşmek istiyor' diyen iki kardeşin isteğini geri çevirmedi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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