Elazığ Valisi Yırık, "annemiz" sizinle görüşmek istiyor" diyen iki kardeşin isteğini geri çevirmedi

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş

Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme sinyali: Kriterlerin belirlenmesi için çalışıyoruz

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, bir program çıkışı sokakta karşılaştığı Miraç (9) ve Hiranur (11) Alataş kardeşlerin, "Annemiz sizinle görüşmek istiyor" isteğini yerine getirdi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, bir program çıkışı sokakta karşılaştığı Miraç (9) ve Hiranur (11) Alataş kardeşlerin, "Annemiz sizinle görüşmek istiyor" isteğini yerine getirdi.

Vali Yırık, programları kapsamında ziyaret ettiği Elazığ Ticaret Borsası'ndan çıkışta sokakta karşılaştığı ve kendisine "Hoşgeldiniz, Vali amca!" diye seslenen Alataş kardeşleri yanına çağırarak çocuklarla bir süre ilgilendi.

İki kardeşin, "Annemiz sizinle görüşmek istiyor, ama gelemiyor." demeleri üzerine bu isteklerini geri çevirmeyen Vali Yırık, telefonla aradığı çocukların annesi Sinem Alataş ile görüştü.

Anne Alataş'ın çocuklarının eğitimi ile ilgili bir konuyu iletmesi üzerine Vali yırık, imkanları ölçüsünde yardımcı olacaklarının sözünü verdi.

Vali Yırık'ın anneleri ile görüşmesinden dolayı büyük mutluluk yaşayan Alataş kardeşler, teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı