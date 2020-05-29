Elazığ Valisi Kaldırım: "Elazığ'da hastanelerde 10 vakamız var"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ Valisi Kaldırım: "Elazığ'da hastanelerde 10 vakamız var"

Vatandaşları toplu ve kapalı alanlardan uzak durması için uyaran Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin hem depremi hem de salgını yaşadığını ve üstesinden geldiğini vurgulayarak, şuanda hastanelerde 10 vakanın olduğunu açıkladı.

Elazığ Valisi Kaldırım:
29.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:20

Vatandaşları toplu ve kapalı alanlardan uzak durması için uyaran Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin hem depremi hem de salgını yaşadığını ve üstesinden geldiğini vurgulayarak, şuanda hastanelerde 10 vakanın olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs (Covid-19) kapsamında birçok tedbir alınarak, başarılı bir çalışma yürütüldü. Kentte şu ana kadar salgın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, toplamda salgına yakalananlardan 69'u hastanelerde tedaviye alındı. Cuma namazı sonrasında açıklamada bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, şu anda hastanelerde 10 kişinin tedavi gördüğünü söyledi. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran itibarıyla birçok tedbirin kaldırılacağını duyurduğunu anımsatan Vali Kaldırım,"Vatandaşlarımız maske takmalı, sosyal mesafeyi korumalı, yine bireysel teması en aza indirgemelidir. Toplu kapalı alanlardan uzak durmalılar. Şimdiye kadar hastanelerimizde 59 vatandaşımızı taburcu ettik. Şu anda hastanelerde hasta olarak yatan 10 vakamız var. Toplamda 69 vakayla Elazığ olarak çok başarılı bir şekilde kapatmış olduk. Bunda tüm çalışanlarımızın emeği var" dedi.

"Elazığ hem depremi hem salgını yaşadı, ikisinin de üstesinden geldi"

Birlik ve beraberlik içinde vatandaşlarla bu başarının sağlandığına değinen Vali Kaldırım, "Süreç artık vatandaşın sorumluluğuna geçiyor. Yeni süreçte vatandaşımız tedbirlere, mesafeye, hijyene azami dikkat ederse dinimizin emri de zaten budur. Bir ibadet şuuruyla yerine getirirse salgının Elazığ'da veya Türkiye'de daha fazla yayılmadan, diğer kardeşlerimize zarar vermeden atlatmış oluruz. Başkasının sağlığını korumak çok önemlidir. Tedbirsizlik ve kurallara uymamadan dolayı herhangi bir bulaştırma sağladığımızda Allah korusun onun ölümüne neden olabiliriz. Bu da adeta bir cinayet gibi olur. Buna çok dikkat edelim. Elazığ vatanını, milletini, bayrağını seven ve dinen maneviyatına bağlı bir şehirdir. Devlet ne demişse, din ne demişse harfiyen yerine getirmiştir. Bu tedbirlere riayet edeceklerini biliyorum. Bugün çok mutlu oldum. Elazığ, hem deprem hem de salgını yaşadı. Vatandaşımızın gayretiyle, devletimizin iradesiyle ikisinin de üstesinden gelmiştir. Vatandaşımız hiçbir şekilde mağdur edilmemiştir. Rabbim bir daha böyle afetler göstermesin" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, 60 bin liralık vurgun yaptı
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, 60 bin liralık vurgun yaptı
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hulusi Akar Naci Bostancı Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akbağ Ersin Korkut Bergüzar Korel Yeliz Yeşilmen
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Elazığ Valisi Kaldırım: "Elazığ'da hastanelerde 10 vakamız var" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 15:20:01. #1.15#
title