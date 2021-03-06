Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Paşamız vatan millet aşığı bir insandı, tüm Türkiye üzüldü"
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Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Paşamız vatan millet aşığı bir insandı, tüm Türkiye üzüldü"

06.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:58
Elazığ Valisi Erkaya Yırık,

Korgeneral Osman Erbaş paşa ile ve tüm şehitlere rahmet dileyen Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Osman Erbaş paşanın insanları kucaklayan vatan millet aşığı bir insan olduğunu aktardı.

Korgeneral Osman Erbaş paşa ile ve tüm şehitlere rahmet dileyen Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Osman Erbaş paşanın insanları kucaklayan vatan millet aşığı bir insan olduğunu aktardı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte şehit düşen 11 askeri personelle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamaları sırasında duygulanan Vali Yırık, Osman Erbaş paşayı Elazığlıların çok sevdiğini ve tüm Türkiye'nin üzüldüğünü aktardı.

Görevi esnasında Bingöl'den Bitlis'e gitmekte olan ekibiyle birlikte helikopterin kaza kırıma uğradığını anımsatan Vali Erkaya Yırık," Şahadet mertebesine ulaşan Elazığ'ımızın çok sevdiği, insanlarını kucaklayan, vatan ve millet aşığı güzel insan, 15 Temmuz'da büyük kahramanlıklar gösteren, Türk askerinin hangi anlama geldiğini en nezih bir şekilde ifade eden, burada 8 aydır birlikte kardeşçe ve muhabbetle görev yaptığımız mesai arkadaşımız. Yeri doldurulamayacak güzel insan Korgeneral Osman Erbaş Paşamıza ve diğer şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acı yüreklerimizi yaktı. Elazığlılarımız çok üzüldü. Hepimiz çok üzüldük. Tüm Türkiye üzüldü. Böyle insanların sayısı fazla değil. Allah tekrarından korusun. Milletimize başsağlığı diliyorum. Bir daha İnşallah bu tür kazaları Allah yaşatmasın" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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