Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması: "5 köy kısmen etkilendi"
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Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması: "5 köy kısmen etkilendi"

Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması: '5 köy kısmen etkilendi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Elazığ Valiliği, 5 köyün kısmen etkilendiğini, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Elazığ Valiliği, 5 köyün kısmen etkilendiğini, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "25.06.2021 günü saat 21.28'de, Bingöl'ün Kığı ilçesinde 5.2 büyüklüğündeki depremde Elazığ Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köyleri kısmen etkilenmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır" denildi. - ELAZIĞ

Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması: '5 köy kısmen etkilendi'
Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması: '5 köy kısmen etkilendi'
Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması: '5 köy kısmen etkilendi'
Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması: '5 köy kısmen etkilendi'
Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması: '5 köy kısmen etkilendi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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