Elazığ merkezli 4 ilde kart kopyalama çetesine operasyon: 2 tutuklama

MALATYA (İHA) - Elazığ merkezli 4 ilde, kart kopyalama çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde bulunan ATM'lerde kart kopyalama yöntemiyle vatandaşların hesaplarından para çekildiği bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Elazığ merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve Malatya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda F.A. (38), B.S. (29), H.A. (40), M.K.E. (27) ve F.U.Ç. (29) isimli şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama neticesinde, çok sayıda kart kopyalama aparatları, benzinlik ve market alışveriş kartlarından oluşturulmuş çok sayıda sahte banka kartı, dijital materyaller, tam otomatik tabanca, çok sayıda silah ve silahlara ait yedek parça ve mühimmatlar ile narkotik maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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