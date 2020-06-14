ELAZIĞ Malatya'daki tren kazasında ölen makinist Kaya, toprağa verildi
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ELAZIĞ Malatya'daki tren kazasında ölen makinist Kaya, toprağa verildi

Malatya'daki tren kazasında ölen makinist Kaya, toprağa verildiMALATYA'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden makinist Mahmut Kaya (35), memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

14.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:31

Malatya'daki tren kazasında ölen makinist Kaya, toprağa verildi

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden makinist Mahmut Kaya (35), memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. '53007' sefer sayılı Elazığ'dan Malatya yönüne giden yük treni ile '53076' sefer sayılı Malatya'dan Elazığ yönüne gelen başka bir yük treni, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki tren demir yığınına dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi. Kazada, makinist Mahmut Kaya ve Mehmet Ulutaş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Erdoğan Batar, Yılmaz Güneş ve Halil İbrahim Alkan hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren makinist Kaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'ın Palu ilçesine gönderildi.

Değirmenbaşı mezarlığında AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Kaya, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ELAZIĞ Malatya'daki tren kazasında ölen makinist Kaya, toprağa verildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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