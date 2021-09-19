Elazığ'ın Sivrice ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları başladı - Haberler
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları başladı

AA / Fevzi Dağ - Haberler | Güncel
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları başladı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarına başlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) 11 Şubat'ta ilçenin doğalgaz dağıtım kapsamına alındığını söyledi.

Alınan karar doğrultusunda Aksa Elazığ Doğalgaz Dağıtım A.Ş ile ilçenin doğal gaz altı yapı çalışmaları için ilk kazmayı vurduklarını ifade eden Gündoğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir ay içerisinde ilçemizde yeni yapılan konutlara doğalgaz çekimi tamamlanacak. Bu yıl yaklaşık 6 kilometrelik hat çekimleri yapılacak olup, alandaki 310 konut ve resmi kurumlara gaz verilmeye başlanacak. Her yıl genişleme kapsamına alınarak hem ilçemizde yapılacak olan ikinci etap konutlara hem de diğer mahallelerimizdeki konutlara 3 yıllık süre içinde gaz çekimi tamamlanacak. Doğalgazın ilçemize gelmesi, ilçemizin büyüyerek gelişmesi açısından önem arz etmekte. Günümüz yaşam şartları dikkate alındığında insanlarımızın artık sobalı evlerde oturmak istememesi ve bunun da ilçeden göçlere neden olmasından dolayı ısınma probleminin giderilmesi ve kentsel dönüşüm kapsamında yeni konutların yapılmasıyla bu göçlerin tersine döneceği kuşkusuzdur."

Gündoğan ilçenin doğal gazla buluşması ile vatandaşların birçok alanda rahatlığa kavuşacağını ve bunun ilçenin gelişimine katkı sunacağını dile getirerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olmak üzere emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları başladı

AA / Fevzi Dağ - Son Dakika Haberleri
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