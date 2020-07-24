Elazığ'ın perileri Avrupa'ya kanat çırpıyor Birevim Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı önümüzdeki sezon Eurocup'ta ülkemizi temsil edecek.

Geçtiğimiz sezon elde ettiği başarıyla ülkemizi Avrupa'da temsil etme hakkı kazanan Birevim Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nın Eurocup yolculuğu başlıyor. Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, vakit kaybetmeden yönetimini belirleyip hızla yol almaya başlamıştı. Başkan Alpay, seçim sonrası yaptığı konuşmasında Elazığ'ı en iyi şekilde Avrupa'da temsil edeceklerini kaydetmişti. Alpay, Elazığ temsilcisinin Eurocup ile ilgili ilk adımı attığını kamuoyu ile paylaştı.

"ELAZIĞ'IMIZA VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Başkan Mustafa Alpay, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarında bir paylaşımda bulundu. Alpay, paylaşımında şunları kaydetti: "Eurocup ile ilgili evrakları imzalayarak ilgili yerlere ilettik. Bu sene şehrimizi ve ülkemizi Avrupa arenasında temsil edeceğiz. Şüphesiz ki ligin en iddialı takımlarından biriyiz. Süper Lige damga vuran takım olma isteğimizi geçtiğimiz sezonda çok çaba sarf ederek göstermiştik. Elazığ'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Bu vesileyle de kulübümüze bugüne kadar hizmet etmiş tüm yönetici ve sporcularımıza, bu süreçte büyük gayret gösteren kulüp Başkan Vekilimiz Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğula'na, Genel Sekreterimiz Av. Ahmet Doğuş Cantürk, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş 'e ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Kaynak: Bültenler