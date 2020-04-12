Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki tarihi köprüde koronavirüs tedbiri Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki tarihi köprüde korona virüs tedbiri Korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır'ın Hani ve Dicle ilçelerinin bağlantı yollarının geçtiği Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesindeki tarihi köprü geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki tarihi köprüde korona virüs tedbiri

ELAZIĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır'ın Hani ve Dicle ilçelerinin bağlantı yollarının geçtiği Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesindeki tarihi köprü geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Korona virüs tedbirleri Türkiye geneline olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler arttırıldı. Bu tedbirler kapsamında Elazığ Valiliği koordinesinde toplanan Hıfzısıhha kurulu kararına istinaden Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinden Diyarbakır'a geçişi sağlayan tarihi 'Mezarlık Teğre Köprüsü' geçici süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Üçocak Belde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Arıcak ilçesi Üçocak beldesi Diyarbakır Hani ve Dicle ilçeleri bağlantı yolu İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararına istinaden belediyemizce kapatılmıştır. İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararından sonra Elazığ'da da virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Arıcak ilçesinin Üçocak beldesine bağlantı yolları olan tarihi 'Tegre Köprüsü'nü geçici bir süreliğine Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçelerine kapatıldı" denildi.

Kaynak: İHA