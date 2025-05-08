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ELAZIĞ HAVA DURUMU: 9 Mayıs 2025 Cuma günü Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahmini

ELAZIĞ HAVA DURUMU: 9 Mayıs 2025 Cuma günü Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahmini
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Elazığ'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Elazığ'da sıcaklık değerleri nasıl? Fırtına uyarısı var mı, yağmur bekleniyor mu? İşte, Elazığ için güncel hava tahminleri…

Türkiye'nin 11 ilinde verilen sarı kodlu fırtına ve sağanak yağış uyarısı, Elazığ'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar,9 Mayıs Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 9 Mayıs 2025 Cuma günü Elazığ'da hava durumu nasıl? Elazığ'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL?

Elazığ'da yaşayan vatandaşlar ve seyahat planı yapanlar için 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu detayları belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Elazığ'da günün genelinde kapalı ve bulutlu bir hava hâkim olacak.

Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 11°C civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklığın ortalama 19.2°C olması bekleniyor. Nem oranı %42 civarında olacak ve bu da havanın nispeten kuru olacağı anlamına geliyor. Rüzgarlar hafif şiddette, yaklaşık 1.6 km/s hızında esecek.

ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ELAZIĞ HAVA DURUMU: 9 Mayıs 2025 Cuma günü Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahminiElazığ hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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