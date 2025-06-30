ELAZIĞ HAVA DURUMU: 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahmini

ELAZIĞ HAVA DURUMU: 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahmini
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Elazığ'da 30 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Elazığ'da sıcaklık değerleri nasıl? Elazığ'da yağmur yağacak mı, bekleniyor mu? İşte, Elazığ için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Elazığ'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 30 Haziran Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Elazığ'da hava durumu nasıl? Elazığ'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL?

Yaz mevsiminin etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği Elazığ'da bugün hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün en yüksek sıcaklığı 27°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde sıcaklık 16°C seviyelerine kadar düşecek. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın artması bekleniyor.

ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ELAZIĞ HAVA DURUMU: 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahminiElazığ hava durumu

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