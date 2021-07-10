Elazığ, Erzurum, Malatya ve Tunceli'de bazı taşınmazlar afetzedeler için acele kamulaştırılacak

Elazığ, Erzurum, Malatya ve Tunceli'de bazı taşınmazların, geçen yıl meydana gelen Elazığ Sivrice ve Bingöl Karlıova merkezli depremler nedeniyle afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyaçları için acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.