Elazığ'da orman yangını
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Elazığ'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da orman yangını Elazığ-Diyarbakır arasında orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Elazığ'da orman yangını

Elazığ-Diyarbakır arasında orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları ekiplerin katılımı ile devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Elazığ ile Diyarbakır sınırı arasında bulunan Görese dağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 gün önce yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile yayılan yangın bugün Elazığ bölgesi olan Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı. Yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ilk müdahale aracı, arazöz, iş makinesi ve ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahele ettiği yangının söndürülmesi için yoğun mücadele verdiği öğrenildi.

Ancak, ormanlık alanın sarp ve engebeli olmasından dolayı, ekiplerin müdahalede zorlandığı ve yol açma çalışmaları da yapıldığı öğrenildi.

Yangının devam ettiğini belirten Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, "Yangın Görese dağında çıktı. Çoğu bölümü Diyarbakır sınırında kalıyor. Dünden beri ekiplerimiz orada çalışıyor. Bölge meşelik bir dağ. Kırsal alan olduğu için müdahalede sıkıntı olabiliyor. Amacımız yangını söndürmek ve vatandaşların zararını önlemek veya asgari düzeye indirmek. Arasözlerimiz, yangın müdahale de ve diğer ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yine iş makineleri yol açma çalışmaları yapıyor. Şuanda rüzgarın olumsuz bir etkisi var" dedi

Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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