Elazığ Derviş Ali Camii'nin temeli atıldı
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Elazığ Derviş Ali Camii'nin temeli atıldı

Elazığ Derviş Ali Camii'nin temeli atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da depremde hasar gören camilerin yenilerinin yapımı sürerken, Derviş Ali Camii'nin de temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

Elazığ'da depremde hasar gören camilerin yenilerinin yapımı sürerken, Derviş Ali Camii'nin de temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

Elazığ Valiliği koordinesinde Ticaret Borsası, İl Müftülüğü ve hayırsever iş adamları tarafından Akçakiraz Beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yapılacak olan Derviş Ali Camii için temel atma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Selami Aydın'ın dua etmesiyle temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, Vali Erkaya Yırık, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdür Celal Sel, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, İl Müftüsü Selami Aydın ile mahalle sakinleri katıldı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde 80'e yakın caminin hasar gördüğünü anımsatan Vali Erkaya Yırık, " 24 Ocak 2020'deki depremden sonra sadece evlerimiz, dükkanlarımız zarar görmedi, camilerimiz de yıkıldı. 80 üzerinde camimiz bu anlamda ciddi derecede etkilendi. Bu millet düştüğü yerden kendi kendine kalkmasını bilen, küllerinden doğan bir millet. Oktay Kılıç hemşehrimizden Allah razı olsun burada 2 bin metrekareye yakın bir alanı hayra bağışlamış. Bu da bizim inancımıza göre, sadaka-i cariyedir. Allah, hayrını kabul etsin. İnşallah, bugün camimizin temelini atacağız, yarın okullarımızı yapacağız. Hayırlı işlerin çoğalması için gayret ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ Derviş Ali Camii'nin temeli atıldı
Elazığ Derviş Ali Camii'nin temeli atıldı
Elazığ Derviş Ali Camii'nin temeli atıldı
Elazığ Derviş Ali Camii'nin temeli atıldı
Elazığ Derviş Ali Camii'nin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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