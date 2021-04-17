Elazığ'dan yurt dışına gidip dönmeyenlerle ilgili validen açıklama

Elazığ'dan yurt dışına gidip dönmeyenlerle ilgili validen açıklama Vali Erkaya Yırık, " Konuyla ilgili mülkiye müfettişlerimiz vasıtasıyla araştırma yapılacak ve sorgulanacak" Yurt dışına çıkanların dönüş yapmadıklarına şahit olduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Bu süreçte 3 belediyemiz oldu.

Elazığ'dan yurt dışına gidip dönmeyenlerle ilgili validen açıklama

Vali Erkaya Yırık, " Konuyla ilgili mülkiye müfettişlerimiz vasıtasıyla araştırma yapılacak ve sorgulanacak"

ELAZIĞ - Yurt dışına çıkanların dönüş yapmadıklarına şahit olduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Bu süreçte 3 belediyemiz oldu. Arıcak, Baskil ve Akçakiraz belediyelerimiz. Bununla alakalı tüm tespitlerimizi gerçekleştirdik. İçişleri bakanlığımız önümüzdeki hafta en kısa süre içerisinde bu konuyla alakalı, konunun ilgilileri kimlerdir, suçları nelerdir, konuyla ilgili mülkiye müfettişlerimiz vasıtasıyla araştırma yapılacak ve sorgulanacak, sonuçlandırılacak" dedi.

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikle Almanya'da giden 45 kişiden yalnızca 2 kişinin geri dönmesine üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ilgili Vali Yardımcısı, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi toplam 4 kişinin görevden uzaklaştırıldığını bildirilmişti. Elazığ'ın 3 ilçesinde de aynı durumun olması üzerine Vali Erkaya Yırık, açıklama yaparak soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Vali Erkaya Yırık açıklamasında, "Yeşilyurt Belediyesi ile başlayan ve insanların belediyelerin bir takım dernekle vasıtasıyla protokol yaparak onları eğitim, kültür, sosyal bir faaliyet amacıyla yurt dışına hususi damgalı pasaport çıkartmak suretiyle götürdüklerine şahit olduk. Bu insanların da dönüş yapmadıklarına şahit olduk. Bu süreçte 3 belediyemiz oldu. Arıcak, Baskil ve Akçakiraz belediyelerimiz. Bununla alakalı tüm tespitlerimizi gerçekleştirdik. İçişleri bakanlığımız önümüzdeki hafta en kısa süre içerisinde bu konuyla alakalı, konunun ilgilileri kimlerdir, suçları nelerdir, konuyla ilgili mülkiye müfettişlerimiz vasıtasıyla araştırma yapılacak ve sorgulanacak, sonuçlandırılacak. Şuanda bizde bir el çektirme söz konusu değil. Malatya'da olduğunu biliyorum. Ama elbette bu işlemin sürecinde kimin ne kadar kusuru varsa, o kusurun karşılığı hangi idari yaptırım işlemini gerektiriyorsa onlarda yapılacak. Devlette hiçbir şey, olumsuz bir takım şeyler gizli kalmayacak. Suçu işleyende onun cezasını bireysel olarak görecek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ