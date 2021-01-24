Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı

24.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:41
Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, depremin yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, depremin yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Elazığ'da, geçen yıl 24 Ocak cuma günü saat 20.55'te, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6,75 kilometre olan depremde Elazığ'da 37 ve Malatya'da da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremde yıkılan 6 katlı Mavigöl Apartmanı'nda annesi 6,5 aylık hamile Pınar Dişli (38) ile birlikte hayatını kaybeden Türk Kızılay gönüllüsü Miraç Dişli (13) ve Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nda enkaz altına kalarak hayatlarını kaybeden Fatma Yıldız (31) ile 2 yaşındaki oğlu Doruk Abbas, depremin yıl dönümünde Türk Kızılay tarafından kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı. Asri Mezarlık'taki törende Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, anma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu depremde 41 kardeşimiz canını kaybetti. Allah onların hepsine gani gani rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar ihsan eylesin. Pek çok vatandaşımız yaralandı, iyileşenler oldu, engelli kalanlar var. Allah onların yardımcısı olsun. Dileğimiz, temennimiz, duamız ve beklentimiz depremlerden ibret alınması ve hem yaşanacak yerlerimizin gerçekten korunaklı hale getirilmesi hem de insanlarımızın daha duyarlı olması, hassasiyet göstermesi. Hayatını kaybeden bazı kardeşlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı, sürekli hatırlayacağımızı ve hatıralarını yad edip, sürdüreceğimizi göstermek için buradayız" dedi.

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı
Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı
Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı
Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı
Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu
Magazin Cemal Hünal Şeyma Subaşı Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Serdar Aziz Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 12:43:55. #1.14#
title