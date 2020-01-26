: Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (6)

26.01.2020 13:29 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:31

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

31 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde, merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde çöken binalarda, AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Kaynak: AA

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