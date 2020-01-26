Elazığ'daki deprem - Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik
Enkaz altından sağ kurtarılan Cengiz Çelik'in konuşması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde Mustafapaşa mahallesinde yıkılan binada eşi ve 2 oğlu ile birlikte enkaz altında kalan Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıkları felaketi anlattı.
26.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:29
Enkaz altından sağ kurtarılan Cengiz Çelik'in konuşması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde Mustafapaşa mahallesinde yıkılan binada eşi ve 2 oğlu ile birlikte enkaz altında kalan Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıkları felaketi anlattı.
Kaynak: AA