Elazığ'daki deprem - Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik
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Elazığ'daki deprem - Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik

Enkaz altından sağ kurtarılan Cengiz Çelik'in konuşması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde Mustafapaşa mahallesinde yıkılan binada eşi ve 2 oğlu ile birlikte enkaz altında kalan Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıkları felaketi anlattı.

26.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:29
Elazığ'daki deprem - Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik

Enkaz altından sağ kurtarılan 'in konuşması - 'daki depremde mahallesinde yıkılan binada eşi ve 2 oğlu ile birlikte enkaz altında kalan Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıkları felaketi anlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Elazığ'daki deprem - Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik
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