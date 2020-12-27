Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
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Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu

27.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:43

Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem kentte kısa süreli bir paniğin yaşanmasına neden oldu. Binalarda büyük gürültülerin oluştuğunu belirten bir vatandaş, "Şu anda içeri girme niyetimiz yok. Allah beterinden saklasın. Diğer depreme göre biraz hafifti, yalnız bizi çok korkuttu" dedi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.37'de il merkezinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 15.94 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde şiddetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı. Bazı vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu

"DEPREMİ HİSSEDİNCE HEMEN DIŞARI KAÇTIK"

Şiddetli bir sarsıntı ile uyandıklarını belirten vatandaşlar, eve girmeye korktuklarını belirtti. Korku dolu anlar yaşadıklarını anlatan Ömer Cengiz, "Depremi hissettik ve hemen dışarı kaçtık. Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu. Bizlerde de büyük bir korku oluşturdu. Dolayısıyla kapıya kaçtık. Şuanda içeri girme niyetimiz yok. Allah beterinden saklasın. Diğer depreme göre biraz hafifti, yalnız bizi çok korkuttu" dedi.

Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu
Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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