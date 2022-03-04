Elazığ'da yoğun yağışların ardından dereler taştı, vatandaşlara anonsla sel uyarısı yapıldı - Haberler

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Elazığ'da yoğun yağışların ardından dereler taştı, vatandaşlara anonsla sel uyarısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı, Erkan Bay - Güncel
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Elazığ'da yoğun yağışların ardından dereler taştı, vatandaşlara anonsla sel uyarısı yapıldı Elazığ'da eriyen karlar ve aralıksız süren yağışlar nedeni ile dereler taşarken yetkililer vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yoğun yağışların ardından dereler taştı, vatandaşlara anonsla sel uyarısı yapıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da eriyen karlar ve aralıksız süren yağışlar nedeni ile dereler taşarken yetkililer vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Karakoçan ilçesinde bulunan Oxi deresi son günlerde devam eden yoğun yağışlar nedeni ile taştı. Yetkililer anonslarla vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Yapılan anonslar da, "Oxi deresi yağan yağmurlar nedeniyle taşmaktadır. Halkımızın can ve mal güvenliği için tedbirli olmaları önemle rica olunur. Oxi deresi yakınlarında ikamet eden vatandaşlarımızın sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

Öte yandan Karakoçan Kaymakamlığı ve Karakoçan Belediyesinin, sel ve su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.

Elazığ'da yoğun yağışların ardından dereler taştı, vatandaşlara anonsla sel uyarısı yapıldı

Elazığ'da yoğun yağışların ardından dereler taştı, vatandaşlara anonsla sel uyarısı yapıldı

Elazığ'da yoğun yağışların ardından dereler taştı, vatandaşlara anonsla sel uyarısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Karakoçan, Elazığ, Sel, su, Güncel, Haberler

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