ELAZIĞ'DA YENİ YILIN İLK KARI YAĞDI - Haberler
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ELAZIĞ'DA YENİ YILIN İLK KARI YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Elazığ'da kent merkezine yılın ilk karı düştü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyunca devam etti. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Elazığ, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Bingöl bağlantı yolları ile karayolu geçitlerinin yüksek kesimlerinde yer yer kar birikintisi ve tipi oluşma riski sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

ELAZIĞ'DA YENİ YILIN İLK KARI YAĞDI

ELAZIĞ'DA YENİ YILIN İLK KARI YAĞDI

ELAZIĞ'DA YENİ YILIN İLK KARI YAĞDI

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