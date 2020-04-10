Elazığ'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor Elazığ'ın Baskil ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların ihtiyacını gideriyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların ihtiyacını gideriyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, belediye bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerini anında yerine getirdiğini söyledi.

Talepte bulunan evlerine ulaşan ekiplerin acil gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçları temin ettiğini aktaran Akmurat, zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmamasını istedi.

Kaynak: AA