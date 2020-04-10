Elazığ'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor
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Baskil, Elazığ, Kültür Sanat

Elazığ'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların ihtiyacını gideriyor.

10.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:20
Elazığ'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların ihtiyacını gideriyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, belediye bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerini anında yerine getirdiğini söyledi.

Talepte bulunan evlerine ulaşan ekiplerin acil gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçları temin ettiğini aktaran Akmurat, zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmamasını istedi.

Kaynak: AA

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