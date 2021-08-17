ELAZIĞ'DA ÜRETİLEN 12 MİLYON SAZAN YAVRUSU 17 KENTE GÖNDERİLDİ
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ELAZIĞ'DA ÜRETİLEN 12 MİLYON SAZAN YAVRUSU 17 KENTE GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üretilen 12 milyon sazan yavrusu, baraj ve göllere bırakılmak üzere, 17 kente gönderildi.

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üretilen 12 milyon sazan yavrusu, baraj ve göllere bırakılmak üzere, 17 kente gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Üretim İşletmesi'nde hedeflenen 10 milyon sazan balığı üretiminde 4 ayda 12 milyon yavru sazan üretildi. Su kaynaklarıyla buluşmaya hazır hale gelen sazan yavruları için Keban ilçesinde tören düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nuri Yılmaz, İlçe Kaymakamı Hasan Akbulut, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kurum yetkilileri ve davetliler katıldı. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından yapılan duadan sonra Keban baraj gölüne 400 bin yavru sazan bırakıldı. Bingöl, Muş, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ardahan, Bitlis, Van. Hakkari, Malatya, Samsun, Ordu, Tokat ve Trabzon'daki baraj ve göllere bırakılmak üzere toplamda 12 milyon yavru sazan balığı gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Keban ve Elazığ'ın mini bir Türkiye modeli olarak üç tarafının sularla çevrili olduğunu, 68 bin hektar su yüzeyi alanına ve su kalitesi ile alabalık yetiştiriciliğinin başkenti durumunda olduğunu söyledi. Karahan, Bizler sadece yetiştiricilik olarak değil, aynı zamanda sahip olduğumuz su kaynaklarında 17 aktif kooperatif marifeti ve 110 tane ruhsatlı tekne ile yıllık yaklaşık 500 ton sazan balığını da avlamak suretiyle yine iç piyasaya sürüyoruz. Bu yıl ilk olarak başladığımız bu üretimde bakanlığımızın bize hedef olarak koyduğu 10 milyon yavrunun üzerinde üretim yaparak 12 milyon üretimi burada gerçekleştirdik.

ELAZIĞ'DA ÜRETİLEN 12 MİLYON SAZAN YAVRUSU 17 KENTE GÖNDERİLDİ
ELAZIĞ'DA ÜRETİLEN 12 MİLYON SAZAN YAVRUSU 17 KENTE GÖNDERİLDİ
ELAZIĞ'DA ÜRETİLEN 12 MİLYON SAZAN YAVRUSU 17 KENTE GÖNDERİLDİ
ELAZIĞ'DA ÜRETİLEN 12 MİLYON SAZAN YAVRUSU 17 KENTE GÖNDERİLDİ
ELAZIĞ'DA ÜRETİLEN 12 MİLYON SAZAN YAVRUSU 17 KENTE GÖNDERİLDİ
ELAZIĞ'DA ÜRETİLEN 12 MİLYON SAZAN YAVRUSU 17 KENTE GÖNDERİLDİ
ELAZIĞ'DA ÜRETİLEN 12 MİLYON SAZAN YAVRUSU 17 KENTE GÖNDERİLDİ
ELAZIĞ'DA ÜRETİLEN 12 MİLYON SAZAN YAVRUSU 17 KENTE GÖNDERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ELAZIĞ'DA ÜRETİLEN 12 MİLYON SAZAN YAVRUSU 17 KENTE GÖNDERİLDİ - Haberler
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