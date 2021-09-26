Elazığ'da Urartular dönemine ait olan Tanrıverdi Kalesi ilk günkü ihtişamını koruyor - Haberler
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Elazığ'da Urartular dönemine ait olan Tanrıverdi Kalesi ilk günkü ihtişamını koruyor

İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç - Haberler | Kültür Sanat

- Elazığ'da Urartular dönemine ait olan Tanrıverdi Kalesi ilk günkü ihtişamını koruyor Elazığ'da Urartular tarafından yapılan, Roma döneminde de savunma ve gözlem amaçlı kullanılan Tanrıverdi Kalesi, ilk günkü ihtişamını koruyor.

ELAZIĞ (İHA) - - Elazığ'da Urartular dönemine ait olan Tanrıverdi Kalesi ilk günkü ihtişamını koruyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Urartular tarafından yapılan, Roma döneminde de savunma ve gözlem amaçlı kullanılan Tanrıverdi Kalesi, ilk günkü ihtişamını koruyor.

Elazığ'a yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta olan Aydıncık (Har) Köyüne bağlı Düzürler mezrasında yer alan, Urartular tarafından yapılan ve Roma döneminden savunma ve gözlem amaçlı kullanılan Tanrıverdi Kalesi zamana karşı direniyor. Murat Nehri havzasına hakim kayalık tepede yer alan kale, bazı kaynaklarda "Bekçiler", Tanrıvermiş" ve "Aydıncık Kalesi" olarak da geçiyor. Kalede bulunan iki odalı ve tek odalı kaya mezarları, su sarnıçları ve kaya yaşam alanları ile ilk günkü ihtişamını koruyor. Sarp olan kayalıkların kalenin doğal surları olarak kullanıldığı biliniyor. Stratejik bir noktada bulunan Tanrıverdi Kalesinin kuzeyinde Sağman Kalesi, güneyinde Harput Kalesi, doğusunda Pertek Kalesi ve batısında yer alan Haroğlu Kalesi rahat bir şekilde görebiliyor. 2015 yılında Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından 1. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Tanrıverdi Kalesi'nin definecilerin de hedefi haline geldiği görülüyor.

Kalenin tarihi hakkında bilgi veren Yukarı Fırat Kültür ve Arkeoloji Derneği Başkanı Aygün Çam, " Merkeze bağlı Aydıncık Köyü'nün Düzürler mezrasındayız. Keban Baraj gölüne 800 metre bir uzaklıkta bulunan Düzürler mevkiindeki diğer bir adıyla da Tanrıverdi Kalesi'ndeyiz. Kale 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın almış olduğu kararla arkeolojik sit alanı ilan ediliyor. Burası Urartular dönemindeki en önemli stratejik noktalardan biri, ayrıca günümüze ulaşan en önemli Kale yapılarından birisidir. Kale içerisindeki tarihi yapılar kaya mezarları oylum ve merdivenler, ayrıca tapınak kısmı Urartuların en güzel taş oymacılığı örneklerinden birini sergiliyor. Özellikle iki odalı ve tek odalı kaya mezarları bugüne kadar bölgede benim görmüş olduğum en güzel kaya mezarları olarak duruyor. Burası tanıtım açısından oldukça dip seviyede bir noktadır" dedi.

Stratejik konumda bulunan kalenin yöre halkı tarafından da çok bilinmediğine dikkat çeken Başkan Çam, " Çevre halkı tarafından da çok bilinmiyor. Bizler de ilk kez bugün burayı fotoğraflayarak, kısa da bir belgesel çekimi gerçekleştirdik bir arşiv oluşturmak için geldik. Düzürler Kalesi çok stratejik bir noktadadır. Solunda Harput Kalesi, sağında Sağman Kalesi hemen arkasında çok yakın bir mesafede ise Pertek Kalesi, batı kısmında ise Haroğlu Kalesini gören bir noktada yer alıyor ve bu saydığımız kalelerin tamamı Urartular dönemine ait. Düzürler Kalesi sahip olduğu konumuyla doğal güzellikleri ile keşfedilmeyi ve turizme kazandırılmayı bekliyor" diye konuştu.

Elazığ'da Urartular dönemine ait olan Tanrıverdi Kalesi ilk günkü ihtişamını koruyor

Elazığ'da Urartular dönemine ait olan Tanrıverdi Kalesi ilk günkü ihtişamını koruyor

Elazığ'da Urartular dönemine ait olan Tanrıverdi Kalesi ilk günkü ihtişamını koruyor

Elazığ'da Urartular dönemine ait olan Tanrıverdi Kalesi ilk günkü ihtişamını koruyor
İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elazığ'da Urartular dönemine ait olan Tanrıverdi Kalesi ilk günkü ihtişamını koruyor - Haberler
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